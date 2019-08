Musik : Ohne Üben geht es auch beim Profi nicht

Auch daheim in Mettendorf übt Orchestermusiker Marius Lentes mit seinem Euphonium, das er im Heeresmusikkorps in Koblenz spielt. Foto: TV/Nora John

Mettendorf Die Kreismusikschule Bitburg-Prüm feiert in diesem Jahr das 150-jährige Bestehen. Unter den Schülern gibt es einige, die die Musik später zum Beruf gemacht haben. So wie Marius Lentes, der beim Heeresmusikkorps in Koblenz Euphonium spielt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Manchmal sind ist kleine Dinge, die sich später als Entscheidung entpuppen, die das eigene Leben stark beeinflussen. An einen solchen Augenblick in seiner Kindheit kann sich Marius Lentes noch gut erinnern. Sein bester Freund hatte Blockflöten-Unterricht. Dessen Mutter fragte den begeisterten Fußballer Marius, ob er denn nicht auch Flöte spielen wollte. Marius Lentes, der heute 26 ist, stimmte zu. „Und dann habe ich festgestellt, dass mir das richtig viel Spaß macht“, erzählt er.

Beim Musikverein Mettendorf lernte er dann verschiedene Instrumente kennen. Seine Mutter hatte Saxofon für ihn vorgesehen. Er aber war gleich vom Euphonium begeistert. „Das hat so schön silber geglänzt“, erinnert sich Lentes heute. Zudem gab es bei den Kindern nur wenig Interessenten für ein solch großes Instrument. Nachdem es ihm direkt gelang, dem Euphonium einen Ton zu entlocken, war die Entscheidung gefallen. Wieder eine, von der er heute sagt: „Das war die wichtigste Entscheidung meines Lebens.“

Info Euphonium Das Euphonium (griechisch für „wohlklingend“) ist ein tiefes Blechblasinstrument, das aufgrund seiner konischen Mensur zur Familie der Bügelhörner gehört, wie das Flügelhorn, das Tenorhorn, das Bariton und die Tuba. In seinem Klang erinnert es auch primär an letzteres Instrument, mit dem Unterschied, dass es nicht auf den Bass-, sondern den Tenor- und Baritonbereich abzielt, weshalb es gerade im englischen Sprachraum auch häufig als Tenor Tuba umschrieben wird. ⇥Quelle Wikipedia

„Ich hatte das Glück, immer an die richtige Leute zu geraten“, sagt Lentes im Nachhinein. So bekam er beispielsweise bei der Kreismusikschule Bitburg-Prüm Unterricht von Marco Comes. Nach einem Jahr kam er zum Jugendorchester Mettendorf-Körperich, bevor er zwei Jahre später in den Musikverein Mettendorf wechselte.

Doch auch Talent und guter Unterricht sind es nicht allein, sagt Lentes. Wichtig sei es, viel zu üben. Einmal habe ihn der Musiklehrer heimgeschickt, weil er nicht geübt hatte. Ein Erlebnis, das er nicht nochmal haben wollte. Er übte und kam weiter. Besonders reizt ihn auch heute noch das Zusammenspiel mit anderen Musiker.

Im Alter von 16 Jahren sei allmählich der Gedanke in ihm gereift, das Hobby zum Beruf zu machen. Er besuchte das Gymnasium in Biesdorf, wo Musik einen hohen Stellenwert hat. 2012 gewann er den Bundeswettbewerb von Jugend musiziert. Eine weitere Bestätigung, dass er diesen Weg konsequent weiter gehen möchte.

Aber er wusste damals auch: „Wenn man sich dafür entscheidet, muss man 120 Prozent geben.“ Er bestand die Aufnahmeprüfung für das Musikstudium. Dort spielte er neben dem Euphonium auch Tenorsaxofon und Bariton. „Klavier muss jeder spielen“, ergänzt er. Neben dem praktischen Unterricht gabe es auch viel Musiktheorie.