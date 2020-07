THEMA: CORONA-AUFLAGEN BEIM EINKAUFEN : Maske tragen ist fast schon normal

Einkauf in Bitburg – aber bitte nur mit Maske. Eine Szene aus dem Modehaus Messerich. Foto: TV/Maria Adrian

Prüm/Bitburg Der Mund-Nasen-Schutz ist beim Einkaufen vorgeschrieben. Händler in Prüm und Bitburg schildern, welche Auswirkungen das auf ihre Betriebe hat.

„Die Kunden haben sich daran gewöhnt“, sagt Stephanie Becker vom Kinderladen „Kleiner Luppes“ in Bitburg. Ihrer Beobachtung nach seien die ersten Wochen seit Einführung der Maskenpflicht Ende April die schwierigste Zeit gewesen.

„Da gab es noch viele Beschwerden“, erinnert sich Becker. „Inzwischen kommt aber niemand mehr ohne Maske in den Laden, auch wenn manche Leute noch meckern, wenn es heiß ist.“

Abgenommen habe der von Stephanie Becker scherzhaft so genannte „Museumstourismus“: „Es kommen kaum noch Menschen herein, um bloß mal zu gucken. Die Leute wissen ganz genau, was sie kaufen wollen, bezahlen die Ware und sind schnell wieder weg.“