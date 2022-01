Corona-Protest : Mehrere Zwischenfälle wegen Maskenpflicht bei „Montagsspaziergang“ in Bitburg

Foto: Trierischer Volksfreund/Veronika Königer 11 Bilder „Montagsspaziergang“ in Bitburg am 17. Januar

Heute Abend haben erneut mehrere Hundert Menschen bei einem gemeinsamen Spaziergang durch die Innenstadt ihren Unwillen gegenüber der Corona-Politik gezeigt. Die neu eingeführte Maskenpflicht hat dabei Aufruhr verursacht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mehrere Hundert Menschen haben sich am Montagabend gegen 18 Uhr auf dem Beda-Platz in Bitburg versammelt. Sie haben keine Demonstration angemeldet, sondern treffen sich ihrer Darstellung nach nur zu einem Spaziergang durch die Innenstadt, um ihren Unwillen gegenüber der Corona-Politik auszudrücken. Dennoch hat sich ein großes Polizeiaufgebot eingefunden. Denn die „Montagsspaziergänge“, bei denen sich Menschen unangemeldet treffen, um gegen den Umgang mit der Pandemie zu demonstrieren, sind mittlerweile seit einigen Wochen auch in der Region verbreitet und bekannt.

Erstmals gelten Maskenpflicht und Abstand

Deshalb hat die Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm auch am Freitag, 14. Januar, eine Allgemeinverfügung erlassen. In dieser werden die Protest-Spaziergänge oder vergleichbare Veranstaltungen als öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel eingestuft und dementsprechend einige Vorgaben aufgestellt. So müssen Teilnehmer älter als sechs Jahre beispielsweise eine medizinische Gesichtsmaske, heißt eine OP-Maske, oder eine Atemschutzmaske (zum Beispiel FFP2) tragen und das Abstandsgebot beachten.

Da eine Mehrheit der Protest-Spaziergänger an diesem Montag auf dem Beda-Platz weder das eine noch das andere befolgt, erinnert die Polizei mehrmals über Lautsprecher an die Regelungen der Allgemeinverfügung. Schließlich setzen die Erwachsenen doch nach und nach Masken auf, und der Spaziergangs-Zug setzt sich in Bewegung. Plakate oder Banner haben die Protestierenden keine. Lediglich ein Teilnehmer trägt ein T-Shirt der Gruppe „Team Freiheit Trier“. Auch einige Kinder sind unter den Spaziergängern.

Polizei kontrolliert die Maskenpflicht

Während des Protest-Zugs regeln die begleitenden Polizistinnen und Polizisten den Verkehr entlang der Route. Außerdem achten sie auf die Einhaltung der Maskenpflicht und stoppen dabei vereinzelt Erwachsene, die diese Regel nicht beachten. Das gilt nämlich als Ordnungswidrigkeit und kann mit einem Bußgeld belegt werden. Wer auch nach Aufforderung keine den Vorgaben entsprechende Maske anlegt, dem droht der Platzverweis.

Eskalation am Spittel – Frau wehrt sich gegen Beamte

Immer wieder werden Stimmen gegen die Polizisten laut. Am Spittel kommt es dann zum Aufruhr: Eine Frau, die die Maskenpflicht nicht einhält, wird von den Polizisten darauf angesprochen. Jedoch weigert sie sich, mit den Beamten zu reden, weicht ihnen immer wieder aus und versucht, ihnen energischen Schrittes zu entkommen. Deshalb halten die Polizisten sie fest. Daraufhin wehrt sich die Frau, lässt sich zu Boden fallen und schreit laut und schrill.

Einige der Protest-Spaziergänger scharen sich um das Geschehen, beginnen zu filmen und rufen laut durcheinander. Die Beamten bekommen schnell Verstärkung und führen die mittlerweile festgenommene Frau zu einer Bank am Spittel, wo sie sich langsam beruhigt. Währenddessen schirmen ihre Polizeikollegen die Gruppe um die Festgenommene vor den Protestierenden ab. Diese filmen weiter, rufen nach Freiheit und Gerechtigkeit, und werfen den Polizisten Phrasen entgegen wie „Schämt euch“ oder „warum lasst ihr euch aufhetzen gegen das eigene Volk“, aber auch „was soll Ihre Mutter von Ihnen denken“.

Restlicher Spaziergang ohne größere Zwischenfälle

Die Beamtinnen und Beamten lassen sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Nach einigen Minuten löst sich der Aufruhr auf, ohne dass es zu körperlichen Konfrontationen kommt. Die festgenommene Frau wird zu einem Polizeibus geführt. Die Protest-Spaziergänger folgen dem Rest der Gruppe, der mittlerweile durch die Fußgängerzone weitergezogen ist. Auf dem Weg die Hauptstraße entlang und an der Römermauer vorbei zurück zum Beda-Platz passieren keine größeren Zwischenfälle mehr. Allerdings werden weitere Menschen aufgrund der Missachtung der Maskenpflicht aufgehalten.

Nach knapp zwei Stunden sind die Protest-Spaziergänger wieder am Beda-Platz angekommen, wo sie von der Polizei aufgefordert werden, nach Hause zu gehen – die Versammlung sei vorbei. Nach und nach folgen die meisten Menschen dieser Aufforderung.