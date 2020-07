Maskenpflicht im Eifelkreis : Gewerbevereine: „Wir machen alles richtig“

Bitburg/Prüm Maskenpflicht und Hygiene-Regeln: Die Gewerbevereine befürworten die Auflagen.

(now) Nein, eine negative Stimmung herrsche im Gewerbeverein Speicher wegen der Einschränkungen im Alltagsbetrieb nicht, teilt der Vorsitzende Andreas Gerlach mit. „Selbstverständlich gibt es Probleme, etwa mit der Kommunikation, wenn Kunden und Geschäftsleute eine Maske tragen müssen“, sagt Gerlach. „Doch wir stehen geschlossen hinter der Entscheidung für die Maskenpflicht.“ Im Augenblick liege das Hauptaugenmerk des Gewerbevereins auf der Ausrichtung der Märkte, die in diesem Sommer in der Töpferstadt stattfinden sollen. „Dazu haben wir uns das bereits bestehende Konzept in Wittlich angeschaut.“ Es bleibe problematisch: „Die Einbahnstraßenregelung, die Einrichtung von Hygienestationen sind umsetzbar, doch ob die Kunden all diese Beschränkungen annehmen und dennoch die Märkte besuchen, ist die große Frage.“ Alle Planungen liefen allerdings unter der Voraussetzung, dass in der Region kein erhöhtes Infektionsgeschehen vorkomme, sagt Gerlach. „Die jetzt gute Tendenz darf sich nicht umkehren.“