BITBURG Der Masterplan Saarstraße soll der Stadt Bitburg dabei helfen, die Entwicklung in diesem Bereich zukünftig besser zu lenken. Eine Rolle spielen dabei auch die Umzugsgedanken von Rewe, Aldi und Lidl.

Wo möchte die Stadt Bitburg hin? Welche Aufgaben hat die Innenstadt, welche die Saarstraße? Und sind die angestrebten Ziele mit den vorhandenen Instrumenten zu erreichen? Bei der Suche nach Antworten helfen soll der Masterplan Saarstraße, den das Bitburger Planungsbüro Isu erstellt hat und dessen Abschlussbericht nun vorliegt. Der Masterplan ist als „städtebauliche Klammer“ zu verstehen, heißt es in diesem Bericht. Er gibt also ein Ziel vor, das bei weiteren Planungen und Konzepten nicht aus den Augen verloren werden soll.

Erklärtes Ziel der Stadt ist es, die Entwicklung der Saarstraße so zu steuern, dass sie dem Einzelhandel in der Innenstadt möglichst wenig schadet. Entlang der gut anderthalb Kilometer langen Straße zwischen Stadtmitte und dem südlichen Stadtrand sollen zukünftig also nach Möglichkeit keine innenstadtrelevanten Geschäfte angesiedelt werden. Und da sich in der Saarstraße einige größere Veränderungen ankündigen, ist es durchaus sinnvoll, diese Veränderungen so weit wie möglich zu steuern.