Kabarett : Seltsames gründlich auf die Schippe genommen

Bollendorf Bei der Matinée am Sonntag im Schloss Weilerbach bei Bollendorf hat das Kabarettensemble Zugabe die Gäste begeistert.

Das Kabarett Zugabe unterhielt bei der Matinee am Sonntagmorgen im Festsaal von Schloss Weilerbach die Gäste mit spöttischen und kritischen Aus­einandersetzungen zu aktuellen Fragen aus Politik und Gesellschaft. Dazu gab es Jazzmusik auf dem Piano – das Ganze gefiel dem Publikum.

Dabei wurde das Seltsame gründlich auf die Schippe genommen. Erstaunlich, wenn man es mal so richtig betrachtet, etwa ein und die dieselbe Aussage, getroffen einmal von einem Mann und ein anderes Mal von einer Frau. „Stell dir vor, eine Frau sagt, „Was für ein Arsch“, formulierte Heinz Schaberger. Die Assoziationen schossen in die Köpfe der Zuhörer und die Erklärungen der Kabarettisten zu den Unterschieden ebenso. Die verrücktesten Varianten und Ausflüsse der Datenschutz­grund­verordnung sorgten für amüsierte Unterhaltung, die Genderdiskussion und das Fabulieren über Doppelnamen tat ihr Übriges. Ein unterhaltsames Programm, doch die Kabarettisten von Zugabe konnten eines nicht tun: Eine Zugabe geben. „Denn die wird in unserem Programm gesungen und das geht wegen der Auflagen leider noch nicht“, sagt Schaberger. Na, dann vielleicht beim nächsten Mal.