Kultur : Wenn der Sonntag mit Kultur beginnt – Matineen auf Schloss Weilerbach starten am 10. April

Präsentieren am 26. Juni ein Programm von Barock bis Bolling, von Bach bis Jazz: die Dozenten der Regionalen Musikschule Echternach. Foto: tv/Musikschule

Bollendorf-Weilerbach Hierfür stehen selbst die Langschläfer unter den Kulturfans schon mal früher auf: die Matineen auf Schloss Weilerbach. In diesem Jahr gibt‘s wieder viel Überraschendes und Neues.

Neugierig auf Kultur, entspannt und (mehr oder weniger) ausgeschlafen: Das sollten die Gäste der Matineen sein, die jährlich zwischen April und Oktober auf Schloss Weilerbach stattfinden. Bisher hat es immer geklappt. Eingeschlafen ist wohl noch keiner. Zumindest wurde kein Fall bekannt. Schließlich hat der geneigte Kulturinteressierte ja auch bis 11 Uhr Zeit, um im Festsaal des Schlosses „aufzuschlagen“. Außerdem gibt es eine kurze Pause zwischen den Auftritten. Und überhaupt: Ausschlafen kann man ja auch später noch zuhause. Ist ja schließlich Sonntag.

Zudem versuchen die Macher der Matineen von der Jazz-Initiative Eifel, unterstützt von der Schloss-Weilerbach-Gesellschaft, bei der Programmauswahl auch so ausgeschlafen zu sein, dass selbst der müdeste Besucher nicht in ein Nickerchen verfällt. Abwechslungsreichtum und Überraschungsmomente gehören zum Konzept, wie Rolf Mrotzek von der Jazz-Initiative erklärt. „Wir wollen eine möglichst große Palette an Kleinkunst zeigen, wobei das Programm immer zwei Künstlern oder Ensembles bestreiten, die im Wechsel auftreten.“

Info Matineen auf Schloss Weilerbach 2022 Das Matinee-Programm: Sonntag, 10. April: Klassische Musik, vor allem aus der Romantik, mit dem Duo Laetitia Urhausen (Klavier) und Caroline Mirkes (Cello) sowie Poetry Slam mit Artem Zolotarov aus Mainz. Sonntag, 8. Mai: Conservatoire de Musique du Nord (Musikkonservatorium der Region Norden), drei kleine Kammermusikgruppen sowie eine Jazz-Combo bieten Klassik und Jazz. Sonntag, 26. Juni: Dozenten der Regionalen Musikschule Echternach spielen Musik von Barock bis Bolling, von Bach bis Jazz. Sonntag, 11. September: literarisch-musikalisches Kultur-Kabarett mit Felix Janosa und Martin Sommerhoff, gewidmet Kurt Tucholsky. Sonntag, 9. Oktober: Pop und Klassik mit dem Männer-A-Cappella-Chor „Stimmt!“ aus dem Westerwald (Barbershopmusik, Pop, Klassiker der letzten Jahrzehnte) sowie dem Trio Sanssouci aus Frankenthal (Flöte, Oboe, Cembalo) mit Barockmusik. Singer-Songwriter-Summit: Samstag, 27. August: 19 bis 22 Uhr, Liedermacher-Gipfeltreffen mit einer Frau am Klavier und zwei Gitarreros – Joanna Gypser, Jürgen Trunczik und Martin Sommerhoff. Organisatorisches: Alle Matineen finden jeweils von 11 bis 12.30 Uhr im Festsaal des Schlosses Weilerbach bei Bollendorf statt. Tickets für die Matineen und das Singer-Songwriter-Summit kosten zwölf Euro. Schüler und Studenten erhalten auf den Eintrittspreis einen Nachlass von sechs Euro. Wer nach den Matineen in der Remise auch noch essen möchte, zahlt 30 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf unter Telefon 06561/154270. Weitere Informationen

unter www.jazzei.de

Dabei ist alles erlaubt – von Musik über Literatur bis zum Kabarett. Dabei sollte es durchaus schon mal kontrastiv zugehen – so wie bei der ersten Matinee in diesem Jahr am 10. April. Da gibt‘s klassische Musik und Poetry Slam. „Salut d‘ Amour“ heißt der musikalische Teil der Matinee. Zwei Musikerinnen (Caroline Mirkes, Cello; Laetitia Urhausen, Klavier) laden ein zu schönen Melodien aus der Romantik und anderen Epochen. Danach gibt Poetry-Slammer Artem Zolotarov aus Mainz Gas. Er ist Gewinner des renommierten Kleinkunstpreises „Tuttlinger Krähe“. Eine spannende Kombination, findet Mrotzek.

Das gilt auch für den Auftritt der Schüler des luxemburgischen Musikkonservatoriums der Region Norden (CMNord) in Ettelbrück am 8. Mai. Sie waren noch nie in Weilerbach auf der Bühne, und Mrotzek ist gespannt auf die jungen Talente. Fest steht: Klassik und Jazz stehen auf dem Programm, drei Kammermusik-Ensembles und eine Jazz-Combo treten auf.

Unterbrochen wird der Reigen der Matineen durch das traditionelle „Gipfeltreffen“ (englisch: Summit) der Singer-Songwriter auf Schloss Weilerbach, das nicht an einem Sonntag, sondern an einem Samstagabend (27. August) stattfindet. Beginn des Bühnenprogramms ist um 19 Uhr, die Musikerinnen und Musiker wechseln sich ab. Jede/r spielt zweimal 30 Minuten. Gegen 22 Uhr endet das Bühnenprogramm. Mit dabei in diesem Jahr: die Liedermacher Joanna Gypser, Jürgen Trunczik und Martin Sommerhoff. Es geht um „die Abgründe von bewusstem Ernst und unfreiwilliger Komik, Alltagsakrobatik zwischen Erhabenheit und Lächerlichkeit, den Eiertanz zwischen quälendem Sinn und den erlösenden Unsinn“ (Jazz-Initiative Eifel).

Ganz besonders freut sich Rolf Mrotzek, dass sich am 11. September erstmals zwei Kabarettisten in Weilerbach treffen, die das politisch-gesellschaftliche Zeitgeschehen musikalisch-literarisch verarbeiten. „Das hat nichts mit Comedy zu tun, ist aber unterhaltsam und hat Tiefgang“, schreibt die Jazz Initiative Eifel in der Vorschau. Kabarettist und Komponist Felix Janosa zeigt sein Programm „Trotzdem Optimist“, und Martin Sommerhoff widmet sein Programm „Manchmal wär‘ ich gerne meiner Meinung“, das er auf der Gitarre begleitet, dem deutschen Journalisten und Schriftsteller Kurt Tucholsky.

Zum Abschluss der Matineen gibt es am 9. Oktober Pop und Barock. Der Männer-A-Cappella-Chor „Stimmt!“ aus dem Westerwald präsentiert Musik verschiedenster Genres – von klassischer Barbershopmusik über Poplieder bis hin zu Klassikern der letzten Jahrzehnte. Die sechs Sänger haben Erfahrung als Straßenmusiker in Köln und als Chor für Mark Forster. Das Trio Sanssouci aus Frankenthal (Flöte, Oboe, Cembalo) bietet einen Kontrast – mit Barockmusik, darunter manchen Raritäten.

Schließen am 9. Oktober die Saison der Matineen im Schloss Weilerbach: das das Trio Sanssouci aus Frankenthal und der Männer-A-Cappella-Chor „Stimmt“ aus dem Westerwald. Foto: tv/privat