Comedy Eine „Gute Zeit“ in Daun mit Maxi Gstettenbauer

Maxi Gstettenbauer bietet in seinem neuen Programm genau das, was alle suchen: eine „Gute Zeit“. Denn genau das scheint so weit weg wie noch nie. Überall lauern die drei K’s der schlechten Laune: Kriege, Krankheiten und Klimawandel. Angesichts dieses Trios des Unbehagens fragt man sich doch: Geht es hinterm Horizont wirklich weiter? Maxis Antwort darauf beschert eine „Gute Zeit“.