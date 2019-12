Konzert : Chor singt russische Lieder

Neuerburg (red) Der Maxim Kowalew Don Kosaken Chor gastiert am Donnerstag, 9. Januar 2020 in der Pfarrkirche in Neuerburg. Das Konzert beginnt um 19 Uhr (Einlass 18 Uhr). Der Chor präsentiert russisch-orthodoxe Kirchengesänge sowie Volksweisen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken