Eines von 58 Modellen weltweit Für knapp drei Millionen Euro: Einer der teuersten Sportwagen wird in der Eifel angeboten

Der Preis dürfte dabei auch daher kommen, dass das Auto streng limitiert ist. „Es wurden nur 58 davon gebaut“, sagt Patric Nora. Zum Produktionsende des McLaren P1 wurde den Besitzern der Straßenversion exklusiv die Gelegenheit gegeben auch die Rennversion P1 GTR zu erwerben. Von diesen wurden rund 35 Fahrzeuge nachträglich umgebaut. Anpassungen, die notwendig sind, wenn man das Auto auf der Straße fahren will. In dem Zustand, wie er in Bitburg steht, hat der P1 GTR keine Straßenzulassung. Alleine das Umrüsten könnte mehrere Hunderttausend Euro kosten, sagt Nora. Das Auto in seinem Unternehmen ist also eines von etwa 20 Fahrzeuge ohne Umbauten.