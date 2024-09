Unheilbar krank Leiden in der Dunkelheit: Sarinas Leben auf weniger als vier Quadratmetern

Zwei Meter auf 1,60 Meter – so groß ist die Welt, in der Sarina lebt. Seit mehr als einem Jahr liegt die 36-Jährige in ihrem Bett und kann das Zimmer im Haus ihrer Eltern einem kleinen Eifeldorf nicht mehr verlassen. Jedes Geräusch, jeder fremde Geruch ist eine Qual für die Frau. Sarina braucht rund um die Uhr Pflege. Ihre Eltern sind Tag und Nacht für sie da. Sarina leidet an ME/CFS — Myalgischer Enzephalomyelitis und chronischem Fatigue-Syndrom. Es handelt sich um eine neuroimmunologische Erkrankung, die oft zu einem hohen Grad der körperlichen Behinderung führt.