Bildung : Schülerinnen erhalten Sonderpreise bei „Jugend forscht“

Mechernich (red) Gleich zwei Preise erhielten Schülerinnen des Gymnasiums am Turmhof Mechernich beim Regionalwettbewerb Köln/Bonn von „Jugend forscht“. Ellen Kubat beschäftigte sich in ihrer Arbeit mit dem Kommunikationsverhalten von Wellensittichen.

„Welche Laute äußern Wellensittiche, um miteinander und mit der Umwelt zu kommunizieren, und was könnten sie bedeuten?“, hatte sie sich gefragt. Hava Junusova forschte über „Die Evolutions­tendenzen bei Primaten“, und Liza Zippel untersuchte in ihrer Arbeit das „Mutter-­Kind-Verhalten von Borneo-­Orang-­Utans“. Sie stellten sich in einem digitalen Format den Fragen der Experten. Junusova und Kubat erhielten eine besondere Auszeichnung: „Die beiden Schülerinnen wurden für ihre Arbeiten von einer aus Professoren und externen Experten bestehenden Wettbewerbsjury mit Sonderpreisen bedacht“, berichtet Lehrer Andreas Maikranz. Das Bild zeigt Schulleiter Micha Kreitz, Ellen Kubat und Hava Junusova sowie Andreas Maikranz (von links). Foto: Agentur ProfiPress/GAT/Franz-Josef Kursch