Senioren : Mediencafé für Senioren

Prüm (red) Schüler des Beruflichen Gymnasiums Prüm bieten am Dienstag, 25. Juni, n der Zeit von 15 bis 17 Uhr ein Medien-Café als Anlaufstelle für Senioren im Haus der Jugend Prüm an. Alle Interessierten, die sich im Umgang mit der neuen Technik unsicher fühlen, können sich mit ihrem individuellen Problem an die Schüler wenden, die bei Fragen rund um die neuen Medien mit Rat und Tat zur Seite stehen.

