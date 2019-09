Glaube : Meditation in der Bellscheider Kapelle

Krautscheid-Bellscheid (red) Die Katholische Erwachsenenbildung Waxweiler lädt alle Interessierten am Dienstag, 17. September, um 19 Uhr, in die Kapelle 14 Nothelfer im Ortsteil Bellscheid der Gemeinde Krautscheid ein. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird an das geprägte spirituelle Brauchtum der Gemeinden erinnert.

