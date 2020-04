Termin verschoben : Fachtagung in Bitburg abgesagt

Fachtagung in Bitburg abgesagt

Bitburg (red) Die „Medizinische Fachtagung im Eifelkreis Bitburg-Prüm“ sowie der Austauschtag zur zukünftigen Ärzteversorgung – beides ursprünglich für das letzte Aprilwochenende geplant, sind abgesagt.

Die Veranstaltung wird an einem noch nicht festgelegten Termin nachgeholt. Interessierte Personen können sich dennoch bereits jetzt unter Telefon 06561/155134 oder per E-Mail an kreisentwicklung@bitburg-pruem.de anmelden und werden weiter informiert.