Gemeinsame Erklärung Resolution zu medizinischer Versorgung: Was vier Landkreise von Politik und Verbänden fordern

Bitburg · Vier Landkreise sind sich einig: Bei der medizinischen Versorgung muss sich was tun. Was genau, das wollen Bitburg-Prüm, Vulkaneifel, Bernkastel-Wittlich und Cochem-Zell in einer gemeinsamen Resolution festlegen. Besonders bei einem Punkt sind die Forderungen sehr deutlich.

21.11.2023 , 12:22 Uhr

Auch Hausärzte werden immer seltener, weil sich wenige Mediziner auf dem Land niederlassen wollen. Foto: dpa/Stephan Jansen

Von Christian Thome Redaktion Eifel

Ein leidiges Thema: Gesundheitliche Versorgung auf dem Land. Vor allem auch in der Eifel warten Patienten oft entweder vor vollen Arztpraxen oder gar auf einen Termin. Fachärzte sind rar gesät. Etwas, das auch der Eifelkreis Bitburg-Prüm bereits vor einigen Jahren erkannt hat. Damals, im April 2021, schloss sich der Eifelkreis mit den Landkreisen Vulkaneifel, Bernkastel-Wittlich und Cochem-Zell zusammen, um die Herausforderungen bei diesem Thema künftig gemeinsam anzugehen.