Eifelkreis in der Corona-Krise : Medizinisches und pflegerisches Personal gesucht

Bitburg/Prüm Wegen der täglich steigenden Fallzahlen an Corona-Infizierten wird befürchtet, dass Krankenhäuser, Pflegeheime und -dienste über einen gewissen Zeitraum noch größere Leistungen als bisher erbringen müssen.

Der Eifelkreis folgt daher den Empfehlungen des Robert Koch-Institutes (RKI) und will im Gesundheitsberreich seine Leistungsfähigkeit ausbauen. Landrat Joachim Streit wendet sich mit einem Aufruf an interessierte Fachkräfte: „Wir möchten uns jetzt für den Tag vorbereiten, bei dem die Zahl an medizinischen Kräften möglicherweise nicht mehr ausreicht. Jeder, der über pflegerische oder medizinische Kenntnisse verfügt und diese zur Entlastung im Ernstfall einbringen kann, soll sich bitte bei uns melden.

Gesucht sind Pflege- und Fachkräfte, die sich gerade in einer anderweitigen Beschäftigung oder frei auf dem Arbeitsmarkt befinden , aber auch Ärzte im Ruhestand, Betriebsärzte oder Medizinstudenten. Selbst Quereinsteiger könnten, so der Kreis in seinem Aufruf, ihre Unterstützung vielfältig in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern einbringen.