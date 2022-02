Pandemie : Corona: 229 Neuinfektionen im Eifelkreis

Bitburg-Prüm (red) Die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm meldet auf ihrer Webseite am Donnerstag, Stand 14.30 Uhr, 229 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus. Die 7-Tage-Inzidenz liegt nun bei 975,5. Die Zahl der aktuellen Covid-Fälle steigt auf 2907.

Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,88 am Vortag lag sie bei 4,g7.

Das Bitburger Impfzentrum am Wasserband bietet am Sonntag, 6. Februar, 8 bis 15 Uhr, einen Impftag für alle ab zwölf Jahren – ohne Termin an.