Unwetter in der Eifel : Mehr als 270 000  Euro Spenden für die Opfer

Unwetter in der Eifel

BITBURG/PRÜM (red) Mehr als 270 000 Euro Spenden sind bei der Unwetteropfer-Aktion des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und des Eifelkreises Bitburg-Prüm zusammengekommen. Dies teilt das DRK mit. Nach den Ereignissen Anfang Juni 2018 war für die betroffenen Menschen ein gemeinsames Spendenkonto eingerichtet worden.

Davon wurden 143 Bautrockner für 101 Familien im Rahmen der DRK-Katastrophenhilfe kostenlos bereitgestellt (zusammen rund 19 000 Euro). 32 Einzelfallhilfen in Höhe von 500 bis 8000 Euro gingen an betroffene Familien (zusammen rund 110 000 Euro). Sie wurden für Renovierungsmaßnahmen, Beschaffungen von Mobiliar, Ausstattungen und Reparaturen oder Instandsetzungsarbeiten eingesetzt. 17 mal hab es Hilfen für betroffene Vereine, Feuerwehren, Schulen, Institutionen und Gemeinden in Höhe von 1200 bis 15 000 Euro (insgesamt rund 141 500 Euro). Die Kosten für Portoaufwand/Verwaltung (0,47 Prozent der Spendensumme) betrugen laut DRK rund 1300 Euro.