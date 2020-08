Mehr als genug Helfer im Eifelkreis : Hilfesuchende müssen nur fragen

Eifelkreis Die Ehrenamtsagentur vermittelt Freiwillige, die ältere Menschen mit Gesprächen, Fahrdiensten oder anderen Dingen in ihrem Alltag unterstützen. Das Angebot an Hilfe ist derzeit noch höher als die Nachfrage.

Hier möchte die Ehrenamtsagentur des DRK im Eifelkreis Bitburg-Prüm Hilfe bieten. „Es geht vor allem um die Versorgung von alten Menschen“, sagt Andrea Manteufel, die das Projekt betreut. Besuchsdienste, Begleitung, dies seien die Dinge, die in vielen Fällen benötigt werden. „Es ist ganz niedrigschwellig“, sagt die Koordinatorin des DRK. Es seien keine besonderen Fähigkeiten notwendig, um Hilfe zu bieten und anderen das Leben ein wenig schöner zu machen. Es gehe um Besuche für ein paar Stunden in der Woche, um Gespräche, eine Begleitung beim Einkaufen, einen Fahrdienst und ähnliche Dinge.

Die „engagierte Stadt Bitburg“ hat in Zusammenarbeit mit dem Caritasverband ebenfalls eine Ehrenamtsseite https://bitburger-engagement-netz.de online gestellt. Dabei geht es um den Bereich der stadt Bitburg. Hier können sich Vereine registrieren, die Mitglieder oder Ehrenamtliche suchen, ebenso wie Institutionen, Verbände und viele mehr. Dabei geht die Bandbreite in alle Richtungen über den sozialen Bereich, Sport, Musik und vieles mehr. Die Seite des DRK www.ehrenamtsagentur-bitburg.de gilt für den ganzen Kreis und vermittelt vor allem Helfer im sozialen Bereich.

An Freiwilligen Helfern mangelt es bisher nicht, sagen Manteufel und Haab übereinstimmend. Es fehle mehr an denen, die nach Hilfe fragen. Sie möchten Menschen ermutigen, sich Hilfe zu holen, bevor sie sich einsam fühlen oder in Not geraten. Oft helfe auch die Gemeindeschwester Plus, die ja zu alten Menschen gehe und sich dann meldet, wenn eine ehrenamtliche Unterstützung als sinnvoll erachtet wird. Andrea Manteufel versucht dann, beide Seiten zusammen zu bringen. Dabei achte sie auch darauf, dass die Entfernungen nicht zu groß sind.