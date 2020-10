Verkehr : Badem: Nach dem Kreisel kommt die Holperstrecke dran

Badem/Pickließem Mehr als zwei Jahre lang werden die Bademer mit der Baustelle am Ortseingang leben müssen. So viel steht jetzt schon fest. Die gute Nachricht: Nächste Woche sollen die Arbeiten weitergehen.

(utz) Viel Geduld mussten die Bademer und diejenigen, die durch den Ort fahren, in diesem und im vergangenen Jahr aufbringen: Mehr als ein Jahr lang – seit Ende April 2019 – wurde an einem Kreisel am Ortsausgang Richtung Autobahn gebaut. Die Ziele: mit dem neuen Rund Raser ausbremsen, den Fahrern mehr Sicherheit geben, für einen besseren Verkehrsfluss sorgen und damit auch den Lärm reduzieren.