Bildung in der Eifel Verbandsgemeinde Südeifel baut Nachmittagsbetreuung für Grundschüler aus

Die Verbandsgemeinde (VG) Südeifel baut die Nachmittagsbetreuung in den Grundschulen Bollendorf und Körperich aus. Die Angebote seien seit Jahren beliebt, erklärt die VG-Verwaltung. Aktuell seien die Betreuungen so angelegt, dass jeweils bis zu 30 Kinder daran teilnehmen können. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier habe einen Personalschlüssel von einer Betreuungskraft pro 15 Kindern genehmigt. An beiden Schulen gibt es allerdings mittlerweile Wartelisten. „Nicht alle Eltern können darauf setzen, einen Platz zu bekommen. Das ist nicht gerade optimal“, sagt VG-Bürgermeister Moritz Petry. Und die Lage werde sich nicht von selber verbessern.