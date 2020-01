Kommentar : Mehr Container braucht das Land

Man mag von der Biotüten-Lösung halten was man will. Nun ist sie Realität. Und damit müssen die Gemeinden leben. Statt sich weiter querzustellen, wäre es nun sinnvoll und im Interesse der Bürger, dass endlich mehr Biogutsammelstellen ausgewiesen werden.

Denn, und das zeigen die überfüllten Container ja auch: Die Menschen haben begonnen, die Behälter zu nutzen. Es wird Müll getrennt, wenn auch nur des Geldbeutels wegen. Dass die vorhandenen Standorte nicht ausreichen, ist daher augenfällig. Zwei Container in Speicher sollen für 3500 Einwohner reichen, vier Sammelstellen in Bitburg für 15 000. Doch es ist mit den Containern wohl ähnlich wie mit Windrädern: Alle finden sie nützlich und toll, aber keiner will sie vor der Haustür haben. Eine Zahl, die vielleicht Mut macht: Im beschaulichen Daun gibt es fast 40 Biogutsammelstellen. Da fand sich auch irgendwo ein abgeschiedenes Plätzchen.