Stadtentwicklung : Nach der Baustelle ist vor der Baustelle

Prüm Die Stadt Prüm erhält weiteres Geld von der Landesregierung – das nützt auch den Bürgern, die im Zentrum ihr Haus sanieren wollen.

Da kommt wieder was: Die Stadt Prüm erhält noch einmal 375 000 Euro aus dem Bund-Länder-Programm „Aktive Stadtzentren“. Damit, heißt es in einer Mitteilung von Landes-Innenminister Roger Lewenz (SPD), können die Prümer die laufende Entwicklung der Innenstadt fortführen. Das Land und der Bund unterstützen die Stadt seit 2008 dabei, insgesamt stellte man in dieser Zeit 5,73 Millionen Euro bereit.