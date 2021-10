Nachgefragt : Faktencheck aus dem Fundbüro: Gehen durch die Corona-Pandemie mehr Hörgeräte verloren?

Hörgeräte fallen schnell mal den Maskenbügeln zum Opfer – allerdings halten sich die Verluste in der Eifel gering. Foto: dpa-tmn/Alexander Heinl

Bitburg/Prüm/Daun Gerüchteweise führt das ständige Auf- und Absetzen der Maske zu einem Anstieg bei den Verlusten von Hörgeräten und auch Ohrringen. Stimmt das? Wir haben einmal in der Eifel und Vulkaneifel nachgehört.

Maske auf, rein ins Geschäft, raus aus dem Geschäft, Maske wieder runter, ab zum nächsten Laden, und das ganze von vorne: Da kann es schon mal passieren, dass man an diversen Gegenständen am oder im Ohr hängen bleibt. Zum Beispiel: Brillenbügel, Kopfhörer, Ohrringe oder Hörgeräte. Geschieht das Auf- und Absetzen in Eile, dann reißt man vielleicht auch den ein- oder anderen Ohrring oder sogar das Hörgerät heraus.

Ersterer Fall ist nicht nur ein Mythos, sondern ein bekanntes Übel bei einigen Kolleginnen. Schlägt sich die Maskenhenkel-Ohrring-Problematik denn auch in den Fundbüros nieder? Werden dort seit Beginn der Corona-Pandemie eine größere Zahl dieser Schmuckstücke abgegeben?

Nein, heißt es von der Verbandsgemeinde Daun. 2020 wurden fünf einzelne Ohrringe abgegeben, 2021 gar keiner. Auch die Gesuche nach dem Schmuck sind „gleichbleibend gering“ geblieben. In Bitburg sieht es ähnlich aus, im Fundbüro der Verbandsgemeinde Prüm sind weder Ohrringe abgegeben noch gesucht worden.

Und was ist mit dem meist größeren Problem, nämlich verlorenen Hörgeräten? Wer sich im Internet auf die Suche begibt, der findet zahlreiche Artikel darüber, dass durch Corona und die damit verbundenen Masken immer mehr Hörgeräte verloren gehen, Tipps, was man im Verlustfall machen kann, wie es mit den Kosten aussieht und so weiter.

Auch deshalb haben wir bei den Fundbüros nachgefragt. Aus der Verbandsgemeinde Daun heißt es, Verlust von und Gesuche nach Hörgeräten seien durch die Pandemie nicht gestiegen. 2020 wurden zwei Hörgeräte abgegeben, 2021 drei. Im Bitburger Fundbüro ist seit Beginn der Corona-Pandemie nur ein einziges Hörgerät abgegeben wurden, bei dem der Besitzer auch gleich gefunden wurde – nach verlorenen Hörgeräten gefragt hat keiner. In der Verbandsgemeinde Daun wurde in diesem Jahr nur ein einziges Hörgerät abgegeben, die Gesuche seien dort ebenfalls gering geblieben und hätten sich durch die Pandemie nicht verändert.

Also: Die Leute in der Region scheinen besser auf ihre Ohren aufzupassen als in der großen weiten Welt. Wer trotzdem was gefunden hat, sei es ein Hörgerät oder auch etwas ganz anderes: Einfach im nächsten Fundbüro abgeben, der Eigentümer freut sich drüber.