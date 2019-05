Soziales : Mehr körperliche Aktivität im Alltag  ist das Ziel

Prüm (red) Dem Aufruf der Gemeindeschwestern plus und des Demenznetzwerks beim Eifelkreis folgten in Prüm wieder mehr als 30 Senioren. Unter Anleitung von Renate Humble wurde der Körper durch Gymnastik in Schwung gebracht. Im Anschluss gab es einen kleinen Imbiss und es wurde noch viel erzählt, gelacht und gesungen. Alle Teilnehmerinnen möchten das Bewegungsprogramm gerne wiederholen. Die Ausbildung zum Bewegungsbegleiter ist kostenlos und wird von der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz finanziert. Wesentliches Ziel: mehr körperliche Aktivität in den Alltag älterer Menschen zu bringen und die Angebote in den öffentlichen Raum zu ttragen - wie allgemein zugängliche Grünflächen, Plätze und Parks. Interessierte können sich bei den Gemeindeschwestern Renate Humble und Edith Baur informieren, Telefon 06551/1489555 oder info@gs-plus-prüm.de. Foto: TV/Uli Beuttler