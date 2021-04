Abfall : Es hört nicht auf mit dem Müll

Die Arbeit von fünf Stunden: Ernst Weires und sein Sohn haben in Bitburg-Stahl diesen Müll eingesammelt. Foto: Ernst Weires

Bitburg-Stahl (fpl) Zu unserem Bericht über den Abfall an Eifeler Feld- und Straßenrändern (Montag) hat sich Ernst Weires, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen im Kreistag, beim TV gemeldet: Er weist darauf hin, dass all die weggeworfenen Flaschen und Scherben bei Hitze und Trockenheit schnell zu Flächenbränden führen können.

Falls Sie auch, jenseits der regelmäßigen Dreck-weg-Aktionen in den Dörfern, am Straßenrand Abfall gefunden und gesammelt haben, schicken Sie uns Ihr Foto mit einem kurzen Text an: eifel@volksfreund.de