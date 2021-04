Mehrere Partner unterstützen die Initiative "Land in Bewegung" : Was sich die Bewegungsmanagerin des Eifelkreises vorgenommen hat

Spaziergänge in der Natur sind ein Anliegen der Aktion „Land in bewegung“. Foto: Patrick Seeger/dpa Foto: dpa/Patrick Seeger

Bitburg/Prüm Raus aus dem Sessel und bewegen: Das ist das Motto der Landesinitiative „Land in Bewegung“. Monika Dondelinger, Bewegungsmanagerin im Eifelkreis, hat schon einiges auf den Weg gebracht.

Ein Gespräch über die Initiative, bei der Menschen zur Bewegung angeregt werden sollen, wird am besten in Bewegung geführt. Und so geht Monika Dondelinger bei dem Interview mit flottem Schritt voran auf den Spazierwegen auf der Kolmeshöhe.

Als Bewegungsmanagerin im Eifelkreis ist es ihr Ziel, möglichst viele Menschen dazu anzuregen, dies auch zu tun. „Es sind viele zu Fuß unterwegs“, hat sie bereits festgestellt. Es gebe aber tatsächlich auch die schönsten Wege überall.

INFO Zwei Angebote Monika Dondelinger hofft, dass sich viele Vereine, Institutionen und Privatleute für die landesweiten Bewegungstage von Freitag, 18., bis Sonntag, 20. Juni, anmelden. Im vergangenen Jahr war der Bewegungstag für den 14. November geplant, musste aber abgesagt werden. In diesem Jahr hofft Dondelinger auf viele Angebote in vielen Orten des Eifelkreises verteilen. Um auf einen möglichen Lockdown vorbereitet zu sein, sind Angebote ausschließlich draußen oder als Online-Angebot zugelassen. Anmeldung bis 17. Mai auf https://land-in-bewegung.rlp.de Bei der „Bewegungs-Paar-Tour Rheinland-Pfalz“ geht es darum, während vier Zeiträumen gemeinsam als Bewegungspaar Kilometer zu sammeln. Das können Paare in jeglicher Zusammensetzung sein — Freunde, Oma und Enkelkind, Kollegen. Zwar gibt es für jeden Aktionszeitraum ein Zentrum, aber die Teilnehmer können auch in ihrer Heimat Wege mit dem Rad, zu Fuß oder mit Inline-Skates erkunden. Termine: 1. und 2. Mai in Ludwigshafen, 2. bis 4. Juli in Cochem-Zell, 1. bis 3. Oktober in Ahrweiler und vom 27. bis 31. Dezember in der Region Kaiserslautern. Info: https://land-in-bewegung.rlp.de

Um den Genuss und die gesundheitlichen Vorteile solcher Touren den Menschen nahezubringen, hat Dondelinger in den vergangenen Wochen und Monaten schon viele Kontakte geknüpft und einige Partner gefunden, die mit niedrigschwelligen Angeboten die Menschen aktivieren sollen.

Dabei sind auch Organisationen, die man mit dem Thema Sport erst einmal nicht verbindet. Ein gutes Beispiel, wie man die Coronaregeln, fachliche Hilfe und Bewegung unter einen Hut bringen kann, zeigen die ehrenamtlichen Familienpaten der Caritas. Diese führen Beratungsgespräche jetzt auch bei kleinen Spaziergängen. Eine etwas entspanntere Atmosphäre und körperliche Betätigung sind zwei Vorteile dieses Angebots.

Die Initiative Hand in Hand in Irrel lädt auf den zwei Kilometer langen Achtsamkeitspfad ein. Die Elisabeth-Konferenz hat zwar kein eigenes Bewegungsangebot, unterstützt aber die Gemeindeschwestern plus, die auch mit weniger mobilen Menschen Plausch-Spaziergänge organisieren. Ein wichtiger Partner der Initiative ist der Zweckverband Naturpark Südeifel. Dieser weist auf barrierefreie Komfortwanderwege hin, die auch für Ungeübte gut zu bewältigen sind.

Als Sportverein hat sich die LG Pronsfeld-Lünebach dem Programm angeschlossen und bietet am Donnerstag, 6. Mai, einen Nordic-Walking-Kurs am Stausee Bitburg an. Noch in der Planungsphase für Bewegungsangebote sind die weiteren Partner Touristinfo Islek und die Engagierte Stadt Bitburg.