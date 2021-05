Bauarbeiten : Wo in Speicher Wohnraum entsteht

Die Bauarbeiten am Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße Speicher gehen voran. Foto: TV/Christian Altmayer

Speicher Lieferengpässe machen auch den Bauherren eines Wohnkomplexes in Speicher zu schaffen. Dennoch rechnet man nicht mit großen Verzögerungen.

Die Bagger stehen derzeit vielerorts still, die Hämmer müssen ruhen. Denn es fehlt an Material am Bau. Holz, Blech, Dämmmaterial, Farbe und Rohre sind derzeit Mangelware und nur zu horrenden Preisen oder überhaupt nicht zu beschaffen. Es ist eine Rohstoffkrise, die Projekte deutschlandweit, und auch in der Eifel, ausbremst. Darunter auch ein Mehrfamilienhaus in der Speicherer Bahnhofstraße.