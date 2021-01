Eröffnung von Limbourgs Hof im April : Mehrfamilienhaus mit Arztpraxis eröffnet bald

Limbourgs Hof Altmayer Bitburg Rautenberg Foto: TV/Christian Altmayer

Bitburg (cha) Die neue Bitburger Stadtresidenz „Limbourgs Hof“ soll im April eröffnen. Die letzten Arbeiten im Neubau am Rautenberg sollen in den nächsten Wochen fertig werden. Was noch fehlt, sind unter anderem Türen, Badezimmer und Wandfarbe.

Dies teilt Alois Peters, Geschäftsleiter der Firma Eifelhaus, auf TV-Anfrage mit.

