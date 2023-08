Verliebt in alte Steine „Zweipunktnull“: Der alte Bauernhof in der Eifel und die E-Ladesäule vor der Tür (Fotos)

Serie | Pronsfeld · Verliebt in alte Steine: Christian Pütz renoviert den Bauernhof seines Urgroßvaters in Pronsfeld. Dabei stieß er auf einen alten Holzbalken aus dem Jahr 1815. Doch was hat es mit den Bahngleisen im Dach auf sich?

21.08.2023, 11:38 Uhr

Verliebt in alte Steine: Alter Bauernhof in Pronsfeld 14 Bilder Foto: TV/Stefanie Glandien

Dass alte Mauern erhalten bleiben und doch das Ambiente im Inneren eines Gebäudes sehr modern sein kann, zeigt sich gerade beim Umbau eines Bauernhofs in Pronsfeld. Dort renoviert Christian Pütz das Gehöft, in dem schon sein Urgroßvater gelebt hat. Hier geht es zur Bilderstrecke: Verliebt in alte Steine: Alter Bauernhof in Pronsfeld