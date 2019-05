Pitter : Meine allerbeste Wahl

Unsere kreiselige Kreisstadt ist total zuplakatiert. Die einen haben einfach Bock auf Bitburg, die anderen finden, es sei Zeit für Veränderung. Wenn Walburga was verändern will, geht sie immer zum Friseur, denn der, so meint meine Frau, das gebe „dem Ich neuen Schwung“ – selbst wenn dieser Schwung spätestens nach einer Haarwäsche verpufft ist.

