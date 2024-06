Kommentar Respekt vor diesem Einsatz

Alle drei Kandidatinnen haben unseren Respekt verdient. Anna Carina Krebs, Nicole Mrotzek und Carola Molitor haben sich einen fairen Wettbewerb um das Bürgermeisteramt in der Südeifel geliefert – und den Bürgern nicht nur eine Wahl, sondern eine echte Auswahl beschert. Alle drei waren ernst zu nehmende Bewerberinnen. Alle drei hätten das Zeug, das höchste Amt in der Verbandsgemeinde auszufüllen. Die Wahl der Bürgerinnen und Bürger in der Südeifel ist eindeutig: Die 34-jährige Tourismusmanagerin Krebs verweist ihre Konkurrentinnen gleich im ersten Wahlgang auf die Plätze. Krebs, die von den fünf im Verbandsgemeinderat vertretenen Fraktionen unterstützt wird, galt von Beginn an als Favoritin. Dass ihr gegen zwei starke Mitbewerberinnen aber gleich der Durchmarsch gelingt, ist keinesfalls selbstverständlich. Für die Südeifel ist das ein gutes Ergebnis. Ein deutliches Votum, das Rückenwind für Krebs ist und zeigt: Sie hat nicht nur die Ratsfraktionen, sondern auch die Bürger überzeugt. Was überrascht: Trotz der drei sehr guten Kandidatinnen, bleibt die Wahlbeteiligung hinter den Erwartungen zurück. Mit rund 60 Prozent liegt sie rund fünf Prozentpunkte unter dem Schnitt der Wahlbeteiligung bei der Europawahl, aber etwas über der Beteiligung bei den Stadtbürgermeisterwahlen in Gerolstein und Speicher.