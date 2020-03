Wirtschaft : In der Eifel kein Verkauf am Sonntag

Bitburg/Gerolstein Rheinland-Pfalz gewährt zur Versorgungssicherung Lebensmittelgeschäften auch sonntags von 12 bis 18 Uhr zu öffnen, doch zumindest in der Eifel ziehen die Händler nicht mit.

Nach dem Ladenöffnungszeitengesetz dürfen Verkaufsstellen seit November 2006 montags bis samstags von 6 bis 22 Uhr öffnen. An acht Werktagen darf es im Jahr auf Antrag eine Einkaufsnacht geben. Die Öffnung an Sonntagen ist eigentlich untersagt. Nur an vier Sonntagen pro Jahr und Gemeinde kann die zuständige Kommune eine Öffnung von maximal fünf Stunden gewähren.

Doch ziehen die Marktbetreiber so mit, wie es sich Bund und Länder vorstellen? In der Eifel zumindest sind die Händler zurückhaltend mit ihrer Begeisterung. Friedrich Jax, Einzelhändler aus Daun, hat seine Bedenken. Er habe erstmal nicht vor, sonntags zu öffnen, sagt Jax. „Natürlich kann und sollte man darüber nachdenken, wir haben bisher aber noch nichts geändert.“ Sinn ergäbe eine Sonntagsöffnung ja vor allem erst, wenn auch jeden Tag sämtliche gefragten Waren vorrätig seien und das dann eben auch zum Ende der Woche. „Und genau hier gibt es ja – auch wegen der viel diskutierten Hamsterkäufer – schon mal die eine oder andere Schwierigkeit.“ Warenengpässe gebe es definitiv nicht, aber gerade sonntags könne nicht garantiert werden, dass jedes Produkt verfügbar sei. „Dann vor einem leeren Regal zu stehen, wäre auch für die Kunden ärgerlich.“ Auch mit mit dem Thema „Senioren-Stunde“ habe er sich auseinandergesetzt, diesen Schritt aber ebenfalls nicht umgesetzt. „Ganz einfach weil wir merkten, dass die Senioren die Sache schon selber in die Hand genommen haben. Sie sind in aller Regel die ersten Kunden, die wir morgens begrüßen können, genau zu einer Zeit, in der es für sie optimal ist – einfach weil es dann tatsächlich selbst in heutigen Zeiten noch recht ruhig bei uns ist.“

In Bitburg, Prüm und Arzfeld sind Diskussionen vor Ort über sonntägliche Öffnungen gleich von Anfang an vom Tisch. Sowohl die Leiterin eines großen Supermarkts in der Bitburger Mötscher Straße als auch Hans-Peter Fuchs, er betreibt zwei Märkte in Prüm und Arzfeld, verweisen darauf, dass man sich in Sachen Öffnungzeiten und Extra-Einkaufsstunden für Risikogruppen an den Positionen der Konzernzentrale im nordrhein-westfälischen Hürth orientiere und sie diese mittrage. „Ich kann nur soviel sagen, dass die Öffnung an Sonntagen bei uns nicht angedacht ist“, sagt Fuchs.