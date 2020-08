Menschen in der Eifel : Der Filmemacher Dietrich Schubert wird 80

Zur Person

Dietrich Schubert wurde am 12. August 1940 in Görlitz geboren. Er wuchs auf im Allgäu und im Rheinland, fuhr zur See, machte eine Fotografenlehre und arbeitete als Kamera- und Regie-Assistent. Seit 1968 ist er freier Autor und Regisseur.

Seine Filme liefen im Kino, im Fernsehen, auf vielen Festivals. 1981 erhielt er den Adolf-Grimme-Preis für „Steck lieber mal was ein“ und den Preis der deutschen Filmkritik für sein bisheriges Werk. 1991 folgte der Filmpreis Rheinland-Pfalz für „Nicht verzeichnete Fluchtbewegungen oder Wie die Juden in der Westeifel in die Freiheit kamen“. 2008 erhielten die Schuberts gemeinsam den Horst-Konejung-Preis.

Weitere Filme: „Nachforschungen über die Edelweißpiraten“ (1980), „Das Dampfross kommt“ (1988), „Kriegsjahre in der Eifel“ (1989), „Wir sind Sternenstaub“ (1996), „In Deutschland unerwünscht: Hermann Gräbe“ (2000), „Spuren in der Sahara (2005), „Erinnerung an Wollseifen“ (2006), „Die Seele aber wird allein in der Wüste gewaschen“ (2007), „Der Maler Otto Pankok in der Eifel“ (2008), „Allein die Wüste“ (2012), „Köln 5 Uhr 30/13 Uhr/21 Uhr 30 (2012).

Mehr unter www.schubertfilm.de