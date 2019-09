Interkulturelle Woche : Interkulturelle Woche bietet reiches Programm

Bitburg/Prüm (red) Im Rahmen der interkulturellen Woche gibt es in Bitburg und Prüm verschiedene Aktivitäten. Am Montag, 23. September, gibt es um 19 Uhr Kino für Frauen mit dem Film „Die Schneiderin der Träume“ im Kino Bitburg.

Von Montag, 23. September, bis Donnerstag, 26. September, bietet das Beda-Institut ein interkulturelles Kinderangebot im Beda-Institut in Bitburg. Am Dienstag, 24. September, gibt es ub Kindertagesstätte St. Salvator in Prüm den Vortrag „Meine Heimat, deine Heimat, unsere Heimat“. Am Mittwoch, 25. September, ist die Berliner Compagnie um 19.30 Uhr mit dem Theaterstück „Die Sehnsucht nach dem Frühling“ im Haus der Jugend in Bitburg zu Gast. Das Deutsche Rote Kreuz steht am Tag des Flüchtlings, am Freitag, 27. September, mit einem Informationsstand am Spittel in Bitburg. Den Abschluß findet die interkulturelle Woche am Samstag, 28. September, mit einem Abschlußfest von 10 bis 14 Uhr im Alibi Gewächshaus und im Beda-Insttitut in Bitburg.