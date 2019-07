Unterhaltung : Melodien aus Oper und Musical

Bitburg (red) Der Offene Kanal Bitburg zeigt am Donnerstag, 25. Juli, ab 19.30 „Mann und Weib“ - Melodien aus Oper, Operette und Musical. Das Musiker-Trio Sandra Schares (Mezzosopran), Helmut Marmann (Bassbariton) und Sophie Sczepanek (Klavier) hat ein Programm zusammengestellt, das die vielfältigen Stationen und Emotionen auf dem Weg zu großen Liebe oder auch nur zu einem kurzen Abenteuer beleuchtet.

Das Stück wurde im Festsaal des Hauses Beda in Szene gesetzt. Ab 20.25 Uhr ist „Birds Island“, ein Film von Willy Lang, zu sehen.

In diesem Film beschreibt der verstorbene Luxemburger Tierfilmer Willy Lang die Vogelwelt an der Atlantikküste in Südafrika. Menschen und Vögel leben dort friedlich zusammen.