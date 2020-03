Wilfried Kootz (Foto oben) geht für ältere Menschen aus Bickendorf einkaufen. Auch Klopapier sollte er mitbringen. Doch das Regal hat jemand leergehamstert. Und dazu kommt (Foto links unten): Mengenbeschränkungen, wie hier im Edeka in Bitburg, treffen auch Helfer in den Krisenzeiten. Foto: TV/Christian Altmayer

Bitburg-Prüm Im Kampf gegen Hamsterkäufe setzen viele Supermärkte auf neue Regeln. Bestimmte Artikel dürfen nur in kleinen Mengen gekauft werden. Doch die Vorschrift erschwert auch Ehrenamtlichen die Arbeit, die andere mitversorgen.

Letztlich hilft alles diskutieren nichts. Kootz darf nur ein Päckchen mitnehmen. So sind die neuen Regeln in der DM-Filiale in der Bitburger Saarstraße und in vielen weiteren Supermärkten der Region.