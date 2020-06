Wirtschaft : Echternacher belohnen Kunden

In der Echternacher Fußgängerzone hat es an vier Aktionstagen viel Betrieb gegeben – wegen einer Aktion. Foto: tv/Stadtmarketing Echternach

Echternach Einen ganzen Batzen Geld hatten die Echternacher in die Hand genommen, um Kunden nach der coronabedingten Schließung der Geschäfte wieder in die Läden zu locken. Als „vollen Erfolg“ für die Stadt wertet Bürgermeister Yves Wengler das Ergebnis. Handel und Gastronomie hätten einen zusätzlichen Umsatz von über 270 000 Euro erzielt.

Wie das funktioniert hat? Die Stadt Echternach hatte in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsverband (UCA Echternach) und dem Nonnemillen-Center Kunden an vier Aktionstagen im Juni mit „Merci-Bongs“ für ihren Einkauf in den wiedereröffneten Geschäften belohnt.