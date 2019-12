Nachrichten im Bild : Messdiener lernen sich kennen

Messdiener fahren auf die Marienburg Messdiener unterwegs Gillenfeld/Zell. Am 3. Advent verbrachten 75 Messdiener und Betreuer im Alter von 9-21 Jahren aus der Pfarreiengemeinschaft Gillenfeld und der Leitung von Marie Condne und Gemeindereferent Stefan Becker ein spannendes Wochenende auf der Marienburg in Zell. Mit Spielen, Übungen und einem Kurzfilm beschäftigten sie sich mit dem diesjährigen Thema „Vertrauen“. Schließlich produzierten sie dazu in Kleingruppen einen 10-minütigen Film, der Sonntags im Abschlussgottesdienst den Eltern und Besuchern gezeigt wurde. Daneben gab es auch viel Freizeitaktivitäten wie eine Nachtwanderung, ein Schwimmbadbesuch und eine Kinderparty. Foto: Stefan Becker. Foto: Stefan Becker