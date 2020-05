Gottesdienste sind in einigen Eifeler Pfarreien angelaufen : Messen mit Masken: Die einen starten, die anderen warten

Info

Das Dekanat Bitburg bittet alle, die den Gottesdienst in Bollendorf, Wolsfeld oder Meckel besuchen wollen, um Anmeldung unter Telefon: 06525/829 oder über die Website www.pg-irrel.de. Weil die Anzahl der Teilnehmer beschränkt in Bollendorf auf 55, in Wolsfeld auf 40 und in Meckel auf 35 Personen beschränkt bleibt, ist es zwingend erforderlich, sich vorab zu melden. In die Basilika Prüm passen immerhin 100 Menschen. Dennoch müssen Interessierte unter Telefon: 06551/1474618 durchklingeln. Ebenso hält es die Pfarreiengemeinschaft Speicher mit ihren Kirchen in Speicher, Idenheim, Röhl, Dudeldorf, Ordorf, Spangdahlem und Binsfeld. Wer bei den Messen dabei sein will, muss die Nummer 06562 /930930 wählen. Im Islek öffnen ab dem 21. Mai die Kirchen in Neuerburg und Großkampenberg. Anmeldung unter: 06564-2135.