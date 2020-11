Bildung : Methodentage am Neuerburger Eifel-Gymnasium

Am Staatlichen Eifel-Gymnasium fanden in der Woche nach den Herbstferien traditionell die „Neuerburger Methodentage“ statt. Foto: Irina Flohr

Neuerburg (red) Um die Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe des Staatlichen Eifel-Gymnasiums zu unterstützen, fanden nach den Herbstferien die „Neuerburger Methodentage“ statt. In unterschiedlichen Workshops machten Lehrkräfte die Schülerinnen und Schüler trotz pandemischer Herausforderungen für die Oberstufe auf methodischer Ebene fit – in den Bereichen „Handout / Zitieren“, „Recherche“, „Powerpoint-Präsentation“, „Vortragstechnik“ sowie „Tabellen und Graphen“.

