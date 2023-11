Regionales Unternehmen „Es lohnt sich, zu kämpfen“: Gründerinnenpreis für die Landmetzgerei Schmitz

Stolz sitzt Sabine Schmitz mit ihren beiden Töchtern Lena und Julia in ihrem Laden in Landscheid. Die Landfleischerei Schmitz hat am 21. November den Gründerinnenpreis Rheinland-Pfalz erhalten. „Um ehrlich zu sein, hatten wir nach der ersten Runde gar nicht mehr damit gerechnet, noch im Rennen zu sein“, erzählt Lena. Denn nachdem sie in der ersten Bewerbungsphase einen Fragebogen ausgefüllt hatten, war erst mal für drei bis vier Monate Funkstille.