Parteien : Ein Alpha-Tier tritt ab

Das war‘s: Michael Billen hat gerade seine letzte Rede als Kreisvorsitzender der CDU gehalten. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm Michael Billen ist nach 27 Jahren nicht mehr Vorsitzender der CDU Bitburg-Prüm. Beim Kreisparteitag in der Prümer Markthalle wählten die Mitglieder Michael Ludwig zum Nachfolger und Landtagskandidaten.

Seine letzte Rede als Kreisvorsitzender, hatte Michael Billen dieser Tage im TV gesagt, hätte er gern vor der Basilika gehalten. So war es auch geplant gewesen – aber dann zog der Kreisparteitag auf letzter Rille um, der angedrohten Gewitter wegen.

Die bleiben am Samstag aus – aber so kann Billen dann wenigstens die knapp 100, die in die Prümer Markthalle gekommen sind, an eifelhistorischer Stelle begrüßen: Denn genau in dieser Halle, sagt er, sei am 5. Juli 1993 der neue Kreisvorsitzende in einer Kampfkandidatur gewählt worden: „Es waren knapp 1000 Leute im Saal, knapp 900 Wahlberechtigte, und gewählt worden – bin ich.“

Und jetzt tritt er ab, selbstbestimmt natürlich, wir sprechen hier schließlich von Michael Billen, aber vorher redet er seiner Partei noch einmal ins Gewissen. Der CDU, die wieder zu diskutieren lernen müsse, wieder eine richtige Volkspartei sein solle – für alle eben. Die Wirtschaft, die Bauern, Arbeiter, Handwerker, Angestellte, für die Jungen, für die Alten, für Europa.

Da geht er auf die vorübergehenden Grenzschließungen der vergangenen Monate ein: „Ich habe immer gesagt: Man kann etwas, das es nur noch auf dem Papier gibt, nicht mehr schließen. Wir leben mit unseren Nachbarn in Freundschaft und in Frieden.“

Und man sei, sagt er, auch die Partei „für die Beamten“. Deren Wert sich jetzt, in der Pandemie, erst recht beweise: „Gerade die kommunalen Verwaltungen vor Ort haben gezeigt, dass sie eine gerade Linie halten können und mit solchen Herausforderungen umgehen.“

Was auch übergeordnet für die Partei gelte: 40 Prozent in den aktuellen Umfragen – woher das komme? Weil der Wähler in der aktuellen Krisenzeit sehe: „Die entscheiden, die passen auf uns auf, die erklären uns, was sie tun.“

Zurück in den Eifelkreis: Dass man „hier so frei sitzen und entscheiden“ könne, „das hat viel mit Amerika zu tun“. Und eben damit dass in der Eifel US-Soldaten stationiert sind – noch, falls nicht Donald Trump seine Drohung durchsetzt, sie abzuziehen. Billen ist hingegen überzeugt, „dass die Amerikaner auf Ramstein und Spangdahlem nicht verzichten können“. Denn man müsse „schnell wehrhaft sein, wenn es Probleme im Osten dieser Welt gibt“. Also gelte es deutlich zu machen: „Das Trumpeltier kann unsere Freundschaft nicht zerstören!“

Und dann kommt er schon fast zum Schluss: „Das war ne tolle Zeit“, sagt er. Und dankt – seiner Familie dafür „dass sie mir den Freiraum gegeben und, als es eng wurde, mehr als zu mir gestanden hat“ – eine Anspielung auf seinen großen Daten-Fehltritt 2009 in Zusammenhang mit der Nürburgring-Affäre.

Er dankt den Parteifreunden, die es nicht immer einfach mit ihm hatten, dem ebenfalls scheidenden Schatzmeister Ingolf Bermes (dafür gibt’s zwei Kilo Rehfleisch), der langjährigen Kreisgeschäftsführerin Maria Serwas („Ich kann das gar nicht alles gutmachen“) – und dann tritt er ab: „Tja, meine Damen und Herren. Das war’s“, sagt Michael Billen. „Tschüss!“

Da applaudieren sie. So heftig, dass man, für ein Achtelsekündchen, eine Spur von Rührung in den Augen des ehemaligen Vorsitzenden glaubt erkennen zu können. Kann aber auch ein Luftzug gewesen sein.

Am anschließenden Geschäftsbericht von Bermes hat niemand etwas auszusetzen. Der dankt dem Ex-Vorsitzenden für alles, wie auch während der folgenden Aussprache Andreas Kruppert (Bürgermeister der Verbandsgemeinde Arzfeld, Kreistags-Fraktionsvorsitzender). Er könne zwar wenig mit Bezeichnungen wie „Billen the Kid“ und „letzter Cowboy“ anfangen, sagt Kruppert. „Aber wir sind uns einig, dass da an der Spitze ein echter Typ gestanden hat.“ Zwar sei keiner im Saal, „der nicht mal mit seiner speziellen Art konfrontiert wurde“. Aber er habe sich stets aus vollem Herzen für Partei und Region eingesetzt.

Sitzungsleiter Moritz Petry, Chef der VG Südeifel, stimmt ebenfalls ein ins Lob. Bekennt aber, vor seinem ersten Anruf bei Billen „schon ein bisschen Angst“ gehabt zu haben, als er sich als Bürgermeisterkandidat vorstellen „und seine Gunst gewinnen“ wollte. Die Angst ist weg, Petry schätzt Billen und dessen immer klaren Worte. Und vor allem in Mainz habe man Billen „wirklich nur kurzzeitig als Bauer aus der Eifel unterschätzt“. Dass der Kreis heute so gut dastehe – ohne Billen, sagt Petry, „hätte das nicht funktioniert“.

„Er geht unbeirrt seinen Weg“. sagt Gerhard Kauth, CDU-Chef in der VG Arzfeld und stellvertretender Kreisverbandsvorsitzender. „Entweder man mag ihn oder man verteufelt ihn. Aber genau diese Geradlinigkeit kommt bei den Bewohnern der Eifel an.“ Konflikte? Klar. „Aber vor seiner Leistung ziehe ich meinen Hut.“

Es folgt: Der Neue. Michael Ludwig, Unternehmer aus Bitburg, einziger Vorschlag für Billens Nachfolge (er übernahm bereits dessen Mandat im Landtag), stellt sich vor und hält eine kämpferische Rede. Sie deckt alles ab, was Land, Region und Partei derzeit bewegen – und überzeugt. Sie wählen ihn mit 97 Ja- und einer Gegenstimme.

Erster Akt des neuen Vorsitzenden: Er schlägt vor, den abgetretenen Parteichef zum Ehrenvorsitzenden zu machen. Alle dafür, Billen beglückt: „Man soll ja nicht lügen, wenn man einen ehrt. Aber ich hab alles geglaubt, was ihr gesagt habt.“

Der neue CDU-Vorsitzende im Eifelkreis: Michael Ludwig aus Bitburg. Foto: Fritz-Peter Linden

Alle dafür: Hier machen die Mitglieder gerade Michael Billen zu ihrem Ehrenvorsitzenden. Foto: Fritz-Peter Linden