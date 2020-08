Bildung : Michael Schaaf geht in den Ruhestand

Von links: Christa Thiex, Gruppenleiterin Grünland/Pflanzenbau, Michael Schaaf, Dienststellenleiterin Anja Stumpe, Michael Ehleringer, Vorsitzender des Personalrats, und Peter Schwickert, Abteilungsleiter Agrarwirtschaft. Foto: DLR Eifel Foto: DLR Eifel

Prüm/Bitburg (red) Michael Schaaf ist beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel in Bitburg in den Ruhestand verabschiedet worden. Schaaf war mehr als 35 Jahre im Landesdienst und seit 1985 als Berater am DLR Eifel tätig – zuvor SLVA, „Landwirtschaftsschule“ Prüm.

