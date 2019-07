Prozess : Milde Strafanträge beim Landgericht Trier nach Riesenbetrug an Eifeler Golfplatzbetreiber

Trier/Burbach Im Prozess um den geplatzten Riesenbetrug an einem Eifeler Golfplatzbetreiber sind vor dem Landgericht Trier die letzten Worte gesprochen. Nächste Woche folgt das Urteil.

Der Zeuge: „Ich merkte, dass ich betrogen werden sollte und habe mich an die Kripo Trier gewandt. Als „Gallo“ nicht locker ließ und sein Angebot per Telefon wiederholte, ging der Zeuge zum Schein darauf ein. Es kam dann zum schon bekannten Showdown in einem Lütticher Café, zu dem die sechs Angeklagten in verteilten Rollen die Transaktion in Gallos Auftrag zu Ende führen sollten und mit einem Geldkoffer anrückten, in dem sich 1 460 000 Euro in großen Scheinen befanden. Davon war aber nur die oberste Lage echt, der Rest waren Farbdruckerkopien. Der Zeuge fuhr nicht selbst zum Treffen, sondern schickte einen „Neffen“ nach Lüttich. Der war aber gar kein Neffe, sondern ein verdeckter Ermittler der deutschen Kripo. Und im Hintergrund um das Lütticher Café lauerte dazu die belgische Bundespolizei. Das Ende ist bekannt: Seit zehn Monaten sitzen die fünf Männer und eine Frau in Untersuchungshaft, sind geständig und warten nun vor der Dritten Großen Strafkammer auf ihr Urteil. Nicht dabei ist der große „Gallo“. Er konnte laut Trierer Staatsanwaltschaft bisher nicht identifiziert werden.