Erstmals in Deutschland Neue Milka-Milch kommt auf den Markt – dahinter steckt ein Deal mit Arla

Allerdings wird wohl wenig Eifeler Milch in den neuen Milka-Produkten enthalten sein, werden die doch in der dänischen Molkerei von Arla Foods in Esbjerg produziert. Es gibt drei verschiedene Sorten: Original Schokoladenmilch, Schokoladenmilch Karamell und Schokoladenmilch Noisette. Die Produkte werden in verschiedenen Größen angeboten – vom Trinkbecher bis zum Getränkekarton. Arla Foods verspricht sich davon, in den drei Ländern einen beträchtlichen Anteil am Schokoladenmilchmarkt zu erobern.