Millionen-Projekt auf der B 257 zwischen Irrel und Wolsfeld : Strammes Programm für die Sommerferien

1915 wird die Nimstal-Sauerbahn zwischen Erdorf und Igel als Verbindung der Bahnstrecken Trier-Köln und Koblenz-Trier-Luxemburg fertiggestellt und in Betrieb genommen. Nach der teilweisen Zerstörung während des Zweiten Weltkrieges und dem Wiederaufbau in den Jahren danach folgt ab 1968 das Ende in Etappen. Erst wird der Bahnabschnitt zwischen Irrel und Igel komplett stillgelegt, in den beiden Jahren darauf zunächst der Personenverkehr zwischen Irrel und Erdorf eingestellt und gut 20 Jahre später auch dieser Abschnitt stillgelegt, 1988 zunächst das Teilstück zwischen Irrel und Wolsfeld und 1995 auch das Stück zwischen Wolsfeld und Bitburg. Nur ein kleines Stück von der einst 45 Kilometer langen Bahnlinie ist heute noch übrig: die sechs Kilometer lange Verbindung zwischen Bitburg und Erdorf.