Antrag der Grünen Millionenprojekt Feuerwehrhaus Idenheim: Wieso das Thema im Ausschuss vertagt wurde

Es schien nicht so, als habe man im Hauptausschuss der VG Bitburger Land damit gerechnet. Als zum Start der Sitzung in der vergangenen Woche die obligatorische Frage nach Wünschen zur Änderung der Tagesordnung gestellt wurde, meldete sich Lydia Enders aus der Fraktion der Grünen. Sie wolle beantragen, dass der zweite Tagesordnungspunkt, der Grundsatzbeschluss über den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Idenheim, vertagt werde. Wieso, das könnte sie in öffentlicher Sitzung nicht sagen.