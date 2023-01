Sexuelle Gewalt in 143 Fällen : Eifeler missbraucht jahrelang minderjährige Stieftochter – Täter macht Deal und kommt ins Gefängnis

Trier Ein heute 66-Jähriger hat zwischen 1999 und 2002 ein damals 13 bis 15-jähriges Mädchen sexuell missbraucht. Warum er erst so spät dafür büßen muss und wie die Strafe ausgefallen ist.

Die Karten liegen am Dienstagmorgen offen auf dem Tisch. Der 66-jährige Eifeler, der zwischen 1999 und 2002 in 143 Fällen seine damals minderjährige Stieftochter missbraucht hat, wird wegen Missbrauchs von Schutzbefohlenen bestraft. Das ist nach dem Rechtsgespräch am ersten Verhandlungstag am 24. Januar klar. Die Staatsanwaltschaft und der Angeklagte haben sich darauf verständigt, dass er nach diesem Prozess drei bis dreieinhalb Jahre ins Gefängnis geht. Im Gegenzug hat der Mann ein Geständnis abgelegt.